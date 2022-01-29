苗栗縣通宵鎮7旬徐姓老翁酒駕騎機車闖進國道3號，卻自撞摔車昏迷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗縣通霄鎮的7旬徐姓老翁，28日深夜酒後竟騎機車由國3通霄交流道闖入高速公路，沿著高速公路一路北上，徐某騎進西湖休息站，沿匝道準備進入休息站，卻疑因不勝酒力失控自摔昏倒，民眾發現報警並通報苗栗縣消防局派員前來救護送醫，經抽血檢測，酒測值換算高達1.0，國道警察將依法調查究責。

28日晚上10點多，1部機車突然闖入國道3號沿著高速公路一路北上，沿路其它駕駛發現後趕緊報案，機車騎士稍後進入西湖休息區匝道，但在大車停車場前匝道處，卻因不勝酒力失控自撞摔車昏迷，國道警後龍分隊員警及苗栗縣消防局第4大隊通霄分隊救護車趕抵現場後，將機車騎士送醫，經警方調查騎士是70歲的徐姓老翁，經抽血檢測換算酒測值高達1.0，違法違規情節將由國道警察依法調查究責。

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