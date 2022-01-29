【愛傳媒李利國專欄】從東湖樂活公園出發，沿著內溝溪生態步道到銹染紋海蝕岩壁，再登明舉山與康樂山，最後順走大湖步道至大溝溪花田處折返，對我而言，這條縱走路線的最大亮點其實是可以在途中探望「福爾摩沙櫻（也叫白花山櫻）」，其命名是正式向經濟部智慧財產局註冊的專有名稱，意喻代表台灣的櫻花，所以必然是台灣的原生種或特有種，並不是從日本、中國大陸或其他國家引進的品種。

然而，這本應是很值得珍惜的福爾摩沙櫻，卻曾面臨絕滅的危機，因其是台灣緋寒櫻基因發生變異而成為白色，但台灣人認為白花不吉利，因此這變種的白色緋寒櫻就陸續不斷地遭到砍除，直到幾年前台灣農業試驗所研究人員偶而在高海拔地區發現一株白色的山櫻花，經過查證，確定是台灣原生變異亞種；研究人員又嚐試把這個品種架接在一般山櫻樹上，結果順利生長開花，復育有成，我才能與之結緣相見。

內溝溪有寒櫻上百棵，吸引遊客如織，但多半會忽視較偏遠處的這十多株罕見的白色福爾摩沙櫻花樹，因此我可以獨享徘迴之樂！此花開五瓣，為懸垂鐘狀漏斗形，花萼筒黃色，萼裂片外翻，光滑無毛，盛開時朵朵如雪花掛枝頭，開花量非常大，滿樹的雪白，極為高雅動人。所以，回到家就為之寫了幾筆述懷：花開雪滿枝，蜂蝶自留戀，隨意坐看久，素心半日閑！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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