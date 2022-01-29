「台北旅遊人潮警示燈號系統」整合景點天氣、即時影像、周邊交通及停車場等資訊，讓民眾出門前便可一目了然。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

春節連假起跑，為預防疫情擴大，台北市觀光傳播局今年持續推出「台北旅遊人潮警示燈號系統」（https：／／travel.taipei／alertofcrowds／＃／），北市16處熱門景點人潮一目了然，分為紅、黃、綠三燈號，紅燈代表現場人潮較多、不建議前往。

觀傳局指出，目前系統提供北市16處熱門景點的人潮燈號，包含迪化街年貨大街、西門町商圈、士林觀光夜市、信義商圈、陽明公園、松山文創園區、南區花海、古亭河濱公園花海、三層崎花海、貓空、士林官邸公園、白石湖、竹子湖、中正紀念堂、華山文創園區及樂活夜櫻季等。

觀傳局說，頁面也整合部分景點即時影像、即時天氣概況、周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區多元資訊。

觀傳局於去年推出「台北旅遊人潮警示燈號系統」，以電信信令推估各景區現場人潮狀況，並以不同時段景點範圍人潮平均值，自動判斷人潮燈號，燈號分為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往。

觀傳局呼籲民眾前往景區時應遵循各場所之防疫規定，確實佩戴口罩、完成實聯制、維持社交距離，並做好個人防疫措施，減少接觸感染風險，保護自己與他人的健康，才能安心出遊、平安返家。