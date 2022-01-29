聽到《TNT》球評巴克利公然在電視上呼籲，公牛後衛拉文應該取代老鷹後衛崔楊的全明星賽先發位置，原因是老鷹本季戰績遠遠不如公牛，崔楊當然滿心不爽，選擇在社群媒體上直接回嗆巴克利，「有時候你需要安靜一點！」等同要求巴克利閉嘴。

「真心感到幸福，感謝所有的球迷，我一直都以雙倍的心情愛著你們，」崔楊在社群媒體上回嗆巴克利，「至於巴克利來吃一塊小蛋糕吧，有時候你需要安靜一點！」充分表明他不滿巴克利如此公開貶低自己的價值或能力，反而去吹捧拉文的態度。

不過巴克利的說法確實很有根據，因為拉文本季很快接納迪羅薩、朗佐鮑爾等新隊友，帶領公牛目前打出30勝17敗，高居東區第2成績，自己平均每場也可拿下24.9分、4.9籃板及4.3助攻，三分命中率更超4成，公牛反而是迪羅薩入選全明星先發。

反觀崔楊的本季數據雖很亮眼，場均拿下27.7分、9.3助攻與3.9籃板，不過老鷹戰績卻沒公牛那麼優異，本季目前僅拿22勝25敗，排在東區第12位置，要不是老鷹最近搶到5連勝，恐怕戰績更加低迷，或許拉文確實比起崔楊更值得在全明星賽先發。