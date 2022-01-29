現居台灣的波蘭美女Paulina指出，10年前來台灣交換學生時，就發現自己和台灣人很合得來，她在交友軟體App上認識一名台灣男生，不顧當初父母的反對和對方結婚，兩人現在在台中開減塑商店，令她開心地說，身為台灣的新住民，希望能幫這塊小小的土地盡一份心力，留給下一代更乾淨的台灣。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（28）日上傳最新影片中，來自波蘭的Paulina表示，10年前本來要到委內瑞拉交換學生，礙於當時委內瑞拉爆發政治及經濟危機，大學教授便建議她改飛台灣，才來到台灣沒多久，她就發現自己和台灣人很合得來。

Paulina說，因為交換學生的年限只有一年，讓她決定再來台灣把中文學好，再度來到台灣後，中文愈說愈好的她，也開始玩交友軟體App，幸運地在上面認識了一個男生，兩人交往半年後，她卻因為不適應台灣的工作環境及職場文化，有了想回家鄉接爸爸公司的念頭，沒想到男友竟霸氣地說「不要走！我娶妳」，Paulina既開心又驚訝地，打電話回家告訴父母這個好消息。

Paulina透露，當時父母全都嚇傻了，以為她在開玩笑，更認為只交往半年就結婚太衝動，因此相當反對，認為若真的要結婚，兩人必須先同居一年，Paulina媽媽更向她說，要嫁給一個男人之前，要挑對方最慘的時間跟著他，才能看出他的本性。

1年後Paulina和男友在波蘭結婚，兩人婚後回到台中發展，並開了一間減塑商店，Paulina知道這類型的商店很難賺大錢，但老公仍毫不猶豫地說「不要怕！我挺妳」，讓她全心全意投入所有資產，做自己想做的事。

Paulina說，她發現台灣用的塑膠及包裝太多了，她想鼓勵大家從生活中慢慢變得環保，身為台灣的新住民，希望能幫這塊小小的土地盡一份心力，「雖然我的力量很小，但期望未來無包裝的購物模式變得更普及，留給下一代更乾淨的台灣」。

影片曝光後，引發大批網友留言，「很開心您能夠留下來幫忙照顧台灣，有您真好」、「天哪！愛情故事也太特別，最想跟你們說一定要幸福哦」、「恭喜妳嫁對人啦！也很高興妳找到願意支持妳創業的人」、「台灣人能娶到這麼優秀的媳婦，妳的老公很幸福，臺灣這片國土很大收獲」。