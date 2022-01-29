只是吃個火鍋，今年過年就這麼毀了！一名網友自曝悲慘遭遇，他因在某火鍋店用餐，與確診者足跡重疊，被匡列為接觸者，儘管PCR檢測為陰性，還是得隔離14天，9天年假宣告泡湯；更慘的是檢疫所額滿，他必須住進防疫旅館，自費金額4萬2000元，還不包括三餐。

原PO在私人臉書發文，24日早上他打完第3劑疫苗，當晚跑去吃火鍋，沒想到竟與確診者足跡重疊，被疫調人員通知居家隔離14天。他氣憤難平，稱當天店裡面超過100人，只有36人被強制隔離，「真的是乖乖實聯制的人，活該被政府關起來」。

還沒結束，由於檢疫所大爆滿，原PO必須自己找防疫旅館，住滿14天的費用高達4萬2000元，「而且這還不包括三餐，要吃飯得另外付」。他表示，中央稱每天補助1000元根本是笑話，想領補助要滿足2條件，「首先拿一張單子跟公司請領無薪假，會扣除例假日」，好死不死遇到過年，9天扣完後他只能拿5000元。

原PO大嘆無奈，只不過晚餐吃個火鍋，「成了我人生中最莫名其妙的一個農曆年」。