左起：駐英代表謝武樵、下議院副議長伊凡斯（Nigel Evans）、國民黨立委陳以信。（圖／陳以信辦公室提供）

國民黨立委陳以信與英國多位政要合影。（圖／陳以信辦公室提供）

儘管全球疫情延燒，但國民黨立委陳以信昨日（28）前往英國進行國會交流，拜會下議院副議長伊凡斯（Nigel Evans），並與台英國會小組共同主席、下議院議員史都華（Bob Stewart）及上議院議員布倫卡斯拉勳爵（Lord David Blencathra） 會談；英國行之外，陳以信下周也將訪問美國華府。網友則盛讚陳外交人脈與實力驚人，可見藍營內部人才濟濟。

陳以信指出，伊凡斯副議長為保守黨籍，長期友台並曾八度訪問台灣，現為台英國會小組榮譽會長，前總統馬英九於2019年訪英時，伊凡斯議員也曾親自接待。史都華下議員為保守黨籍，目前為情報及安全委員會成員，去年起新擔任台英國會小組共同主席，他於英國陸軍服役28年，並曾於2016年訪台。布倫卡斯拉勳爵同為保守黨籍，過去曾擔任下議員近30年，曾任保守黨下議院黨鞭與多項內閣職位。

陳以信表示，伊凡斯副議長、史都華下議員、布倫卡斯拉勳爵三人長年對台友好，三人此行相談甚歡，並就近期台英關係廣泛交換意見。陳也打趣道，上次和伊凡斯副議長在國會吃午飯，是前年陪同前總統馬英九訪英時，「這次再見他我已是國會議員，多虧他還記得我呢！」此外，陳也透露他下周將訪問美國華府，會拜會美國聯邦參眾議員與行政部門，並與大華府地區僑界人士交流。

網友見到陳以信與多位英國政壇大咖的合影，迴響熱烈，紛紛表示：「知英知美，專業立委！」「可見國民黨內人才濟濟，就是不知道某些人在幹嘛」、「誰說只有民進黨國際關係好？」「不讓賴清德專美於前，藍營也有外交戰將」、「西裝外套很帥氣」、「照片很像電影劇照」。