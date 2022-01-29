過年休假期間，小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。星展憑什麼搶贏北富銀，躍居外商銀行一哥？內行人透露，所有被排除的本國銀行，原因絕對不在資金不夠雄厚，曾經手的外銀主管說，「本國銀行『看不懂』、『擺不出』國際金融隊討論的重點。」最大問題是，台灣銀行業界沒有培養出國際金融談判人才。

【1】花旗消金賣了 星展憑什麼搶贏富邦和國泰

花旗台灣消費金融業務出售結果28日公布，經過九個月的數千場會議，「花」落誰家終於真相大白。雖然花旗台灣歷年來賺的錢，被美國花旗總部看不在眼裡，但是2007年即設立台灣子行、全力衝刺本地市場的花旗（台灣）消金業務，讓台灣同業極為羨慕，星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）28日在亞洲視訊記者會上，用了不下20次的「高品質（high qualify）」用詞，來形容星展此次入手的新資產、新客戶群，特別甜美。

【2】蘋果上季財報 創兩大驚奇

蘋果27日公布會計年度第一季（至2021年12月底止）業績，營收與淨利皆創下新高紀錄，雙雙超越市場預期，淨利並且首度突破單季300億美元。iPhone銷售年增9％，更是遠超預期。蘋果執行長庫克並表示零件短缺已經緩和，帶動股價勁揚，28日美股早盤蘋果股價大漲4％，報165.56美元。

【3】軍公教加薪4％ 3月補發1、2月的加薪差額

趕在農曆年前最後一個上班日，立法院臨時會28日三讀通過111年度中央政府總預算，歲出原編列2兆2,784億元，減列約270億元，其中，配合軍公教調薪編列163億元，也讓加薪4％的政策有了法源依據。行政院官員表示，預計3月軍公教就可領到加薪後的完整薪資，同時補發1、2月的加薪差額。

【4】土豪大媽強勢回歸！陸去年橫掃全球近1／4黃金

在經濟緩步復甦和通膨壓力增大等因素影響下，黃金再度重回大陸投資人的懷抱。據統計，2021年大陸的金飾與金條等零售黃金消費量，多達960.1公噸、創三年新高。與此同時，2021年大陸黃金ETF持倉量持續增長，也寫下歷史新頁。

【5】美通膨飆40年最高 民眾消費縮手非好兆頭

受Omicron疫情肆虐與通膨飆升的雙重夾擊，美國去年12月個人支出月減0.6％，為去年冬季以來首見萎縮，而聯準會（Fed）偏好的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率，則高達4.9％，創近40年新高紀錄，進一步強化Fed於3月啟動升息循環的依據。