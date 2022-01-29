台北市中山女高一名印尼籍女學生，因父親觸法被撤銷永久居留，連帶影響她和2個妹妹在台資格，被通知3月8日前須離台，她手寫陳情信，淚求內政部長徐國勇「賜我們恩典」。徐國勇昨(28日)表示，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國。對此，國民黨台北市議員羅智強今(29日)表示肯定，並說「這是台灣的人情味，也是法律作為正義的有機體，應該要有的彈性」。

女學生寄給徐國勇的信中指出，原規畫升上高二後選擇第三類組，希望進入醫學院學習，如今要被遣返，一切努力與夢想恐成泡影，回去印尼如同進入陌生國度，重新學習母語、適應環境，「瞬間生活從雲端跌入谷底」。女學生說，「爸爸、媽媽犯錯被判刑，我們向社會大眾道歉」，她在台灣居住超過10年了，充分感受到台灣人民善良、自由民主，期望有天可成為台灣國民，盡一己之力。

徐國勇昨允諾3姊妹能安心過年，但父親因故依法須出國，內政部及移民署會尊重專家學者意見，盡力給予協助。羅智強對此在臉書寫下，牛年的尾聲，看到一個很溫暖的新聞，我們都先是一個人，才是政治人物，才有黨派之分，而身為政治人物，最大的成就感，就是感受到社會因為自己，有變得更好，更善良，更溫暖，徐國勇運用裁量權，認為三姐妹無需立即出境，這是台灣的人情味，也是法律作為正義的有機體，應該要有的彈性。

不過，羅智強也說，但不得不想，如果今天不是「印尼籍」，而是「陸籍」，徐國勇部長還會不會有一樣的正義與厚道？他也說，台灣真的存在許多無謂的仇恨循環，牛年結束了，面對新的一年，希望我們真的能夠和解，能夠團結。