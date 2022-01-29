每兩個月對獎一次的統一發票是不少民眾賺零用錢的好機會，不過財政部昨（28日）公布的11-12月發票清冊中卻有人中百萬大獎，最後卻出現不給獎的狀況，財政部說明原因，主要是該買受人是「未辦理登記擅自營業的營業人」因此暫緩給獎。

昨公布的雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊中，有位中獎人被註記不予給獎，原因是買受人為未辦理登記擅自營業的營業人，財政部補充說明，「目前這筆蝦皮購物不給獎的發票，因為國稅局已查到是沒辦登記的營業人，所以很可惜的不能給獎。」

此外，根據《統一發票給獎辦法》第11條，若買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者等身分將不予給獎，不過財政部提醒，只要花錢的買方並非條文中提到的身分，就算是打了統一編號的發票，通通可以順利領到獎金。

為了鼓勵民眾多使用雲端發票，財政部從去年7-8期起特別設立雲端發票特別獎，民眾對完一般發票的號碼後還可以再對一次雲端發票獎，且總獎金高達6.42億，100萬獎項有30組，2000元獎有1.6萬組，800元獎有10萬組，500元獎有100萬組。