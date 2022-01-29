「台劇女神」高宇蓁近年重心放在經營自創保養品品牌，雖然鮮少有作品推出，仍不時在社群網站與粉絲分享日常點滴和火辣身材照，近來曬出坐在沙發的養眼照，除了一雙火辣修長美腿讓人看得目不轉睛，一對傲人北半球更是若隱若現，引發無限遐想。

高宇蓁在臉書分享心情寫照，只見她寫道：「我～一直過著自己想要的生活，一直努力達到自己的目標，一直有著自己獨特的性格，一直告訴自己，保持良善，保持溫度，保持愛」，從附上的照片中，只見她身穿黑色上衣配短褲，胸前開大洞露出深邃事業線，半截酥胸若隱若現，讓人看得血脈賁張，另外一雙修長火辣美腿更是搶盡目光，姣好身材連少女都甘拜下風。

高宇蓁這張火辣美照，吸引將近3萬人朝聖，對此，網友紛紛留言：「你一直保持女神風範，由內到外」、「噴鼻血了，太火辣了」、「女神的眼神會電人耶」、「漂亮美女身材保持得很讚」、「美炸了！很喜歡很欣賞妳喔」、「這個姿勢會不會太撩人了」、「你這樣太犯規了，我的鼻子差點噴血」。

近年專心經營自創保養品品牌的她，日前在IG透露每天泡在樣品堆裡，自嘲都快成樣品了，隨後附上沐浴辣照，雖然僅露出側面，但大片白皙美背一覽無遺，皮膚更是緊緻無瑕疵，即便已經42歲仍看不出歲月痕跡。