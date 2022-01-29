同框「侯家軍」拍拜年影片遭疑行政不中立 侯友宜：平常心看待

民進黨新北市議員擬參選人李宇翔昨在臉書發文，質疑新北市長侯友宜與也將參選的市府副發言人呂家愷合拍拜年影片，疑有違反行政中立之嫌，今也預計到市府表達意見，新北市長侯友宜今視察春節連假首日國道及市轄交通路況表示，新北市長跟市府同仁跟大家一起拜年，我們用平常心來看待。

被問及是否也有與另2位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣同框拍攝拜年影片，侯友宜說，很多市府同仁都會跟市長同框，跟好朋友或市府同仁拜年，希望大家一起努力防疫、平安過年，一起為市政打拚。