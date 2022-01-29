球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的「世界第一」頭銜這次難保了，今年澳網確定由麥維德夫（Daniil Medvedev）、納達爾（Rafael Nadal）爭冠。如果納達爾獲勝，將率先成為拿下21座大滿貫金盃的男網球員。如果麥維德夫獲勝，最快可在2月成為新任球王。不管是哪一方獲勝，對喬柯維奇來說都是一大打擊。

喬柯維奇已經在ATP世界排名第一的寶座上雄距357周，目前積分11015分，麥維德夫8935分。由於兩人差距太大，所以麥維德夫摘冠增加2000分也追不上喬柯維奇。

2021年澳網因為Covid-19疫情延後到2月21日才落幕，所以喬柯維奇當時摘冠的2000積分要到今年2月21日才會被扣除。麥維德夫的亞軍積分也會被扣除（1200分），但是他一來一回賺了800分，因此可以在2月21日正式超前喬柯維奇，坐上新任球王。簡言之，喬柯維奇就算今年澳網缺席，他仍可以安坐球王到2月21日。

對於喬柯維奇來說，更糟的情況是納達爾打贏，不僅會讓他被納達爾搶先一步拿到21冠，球王寶座也可能同樣保不住。因為麥維德夫只打到亞軍也不會在2月21日損失積分，他雖然會因此稍稍落後喬柯維奇，但在2月28日那一周還是有機會超車，除非喬柯維奇能在2月拿下一場ATP 500的賽事。

假設喬柯維奇乖乖打疫苗進入澳網，這一切也不會發生了，他隨便打到4強都能拿到720積分，還有親手阻止納達爾和麥維德夫的機會。