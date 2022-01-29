疫情燒進桃市府！確診大同員工派駐 鄭文燦下令「全面篩檢」 10:012022/01/29 中時 賴佑維 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同公司2員工確診，桃園市長鄭文燦證實，其中一人派駐市府資訊中心機房。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同公司2員工確診，桃園市長鄭文燦今證實，其中一人是派駐在市府資訊中心機房的駐點人員，已經進行疫調，同住家人、機房10人都要PCR檢測同時居家隔離。鄭文燦也說，市府大樓、綜合會議廳，所有員工做快篩、PCR。 鄭文燦表示，除了這名大同員工，其他人PCR均為陰性。為確保防疫安全，按照SOP，市府9樓資科局、研考會所有人PCR；昨已做完第一輪快篩，全部陰性。另外市府大樓、綜合會議廳全部員工則是快篩或PCR。 寵物壽命拉長 從飲食轉向保健 英國對台灣關注提升 國會外委會可望2月訪台 #新冠肺炎 #台灣 #PCR #大同 #桃園市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寵萌經濟時代 醫療保健成新藍海 04:102022/01/29 產業特刊 企業快篩揪確診 桃園移工帶女友做睫毛染疫 與錢都感染鏈相關 10:272022/01/29 生活 盼法令接軌國際 推升寵物經濟 04:102022/01/29 產業特刊 社論／陷立陶宛於不義 吳釗燮適可而止 04:102022/01/29 焦點要聞 品觀點》機場港口設篩檢站 1／29起去離島有症狀需篩檢 10:022022/01/29 生活 學測歷史考題 師轟打臉新課綱 04:102022/01/29 社會新聞 超越加拿大 大勝北韓 輸給印度 2022年軍力排名 台灣名次曝光 08:472022/01/29 國際 443億元花落星展 登台灣外銀龍頭 04:102022/01/29 財經焦點 不顧母反對！波蘭妹堅持嫁台男 現況曝網齊讚：台灣人感謝妳 09:242022/01/29 生活 「龍是你兄弟」全台首播 台灣人壽 挺年輕世代 04:102022/01/29 財經要聞 捷克智庫來台設點 凸顯歐洲學界關切台海情勢 04:102022/01/29 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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