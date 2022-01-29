大同公司2員工確診，桃園市長鄭文燦今證實，其中一人是派駐在市府資訊中心機房的駐點人員，已經進行疫調，同住家人、機房10人都要PCR檢測同時居家隔離。鄭文燦也說，市府大樓、綜合會議廳，所有員工做快篩、PCR。

鄭文燦表示，除了這名大同員工，其他人PCR均為陰性。為確保防疫安全，按照SOP，市府9樓資科局、研考會所有人PCR；昨已做完第一輪快篩，全部陰性。另外市府大樓、綜合會議廳全部員工則是快篩或PCR。