Omicron本土疫情確診人數累計超過400例，6都最後淨土台中市也淪陷，昨(28)晚桃園再傳有工廠員工確診，老牌家電大廠大同公司發布重大訊息，桃園廠有2名員工確診，強調不影響公司營運。國內五機場以及三港口設置篩檢站，今(29)日起，前往澎湖、金門、馬祖的旅客有症狀需篩檢。

大同公司桃園2名員工確診，分別服務於家電廠與系統事業部，已掌握個案資訊員工染疫事件，強調不影響公司營運。

因應桃園再有工廠新增確診個案，中央流行疫情指揮中心宣布，為兼顧本島及離島防疫且保全醫療量能，自今(29)日起，搭機、船赴澎湖、金門、馬祖旅客，出發當日有症狀者，應暫緩行程並至醫院接受PCR檢測；出發前14天內有疑似症狀者則需於機場、港口進行快篩檢測陰性才允許登機登船，請旅客提早至機場或港口報到。

指揮中心表示，經篩檢結果為陽性而無法搭機搭船者，交通部將協調航空公司及船舶業者辦理旅客退票免收手續費。