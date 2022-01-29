北京冬奧將於2月4日開幕，體育署1月28日晚正式宣布，因航班調整、防疫政策、選手人員分頭抵達須調整時差等綜合因素，將不參加開閉幕式。相關措辭顯得委婉，也沒有附和西方國家把新疆議題連結抵制冬奧話題。在陸委會近日積極回應國台辦發言人「訪台」議題的此刻，正是兩岸創造和緩氛圍的契機。

北京冬奧組委會官網以「中華台北代表隊」稱呼台灣。(摘自北京冬奧組委會官網)

曾經帶頭喊要外交抵制北京冬奧的美國，最終大陸外交部證實，共幫助46名美國政府官員頒發參加北京冬奧的簽證，才讓外界知道，原來當初美國喊的「抵制」，只是嘴上說說。

觀察台灣官員這2個月來的相關態度，顯得克制。蔡英文總統本人未明確表態；外交部表示會跨部會因應；行政院長蘇貞昌僅說會嚴密注意國際情勢變化；陸委會對陸方「中國台北」的矮化稱呼表達絕不接受，但對於是否參加開閉幕活動，表示由體育署對外說明。

體育署28日晚正式發新聞稿，確認台灣將不參加開閉幕式，並附上頗為完整的「解釋」，包括疫情嚴峻、調整時差、蓄積戰力、讓選手充分休息全心應戰、早日返家團圓等各種因素。從中可看出台灣訴諸各種情理，更多是表達「不克出席」，而非「拒絕參加」，全篇新聞稿也未出現「抵制」、「新疆人權」等字眼，並沒有完全隨著西方國家圍堵中國的論調起舞。

1月26的國台辦記者會，發言人朱鳳蓮在回應台灣通過「國家語言發展法」及客家語話題時，用客家話回答，強調客語也是漢語方言，同時比較像是客套地提到「希望有機會去台灣」和桃園新竹美濃客家鄉親交流。朱鳳蓮該段回答旨在批評台灣教育「去中國化」，不過陸委會隨即抓住這句話，回應「我們歡迎朱女士於適當時機訪台」。

兩岸官方溝通中斷，海基會函電遭陸方已讀不回，大陸遣返台灣嫌犯國台辦也不承認是在「兩岸共打」機制下完成。在此情況下，陸委會的回應明顯是在吃大陸的豆腐，但不諱言，這樣的隔空過招，可為兩岸關係創造一些好的氛圍和想像。

順著這樣的「氛圍」，台灣在北京冬奧議題上，也採取了克制謹慎。雖然大陸媒體近幾年皆以「中國台北」稱呼，但細看北京冬奧官方網站，仍是採用「中華台北（Chinese Taipei）」的正式名稱，開幕式進場時也會以「中華台北」介紹，未違背當年洛桑協議談定的奧會模式。至於媒體怎麼用詞，則未在協議規範內，就像綠媒慣稱「中國」不稱「大陸」，各有各的立場。

2017年8月台北市舉辦世大運，大陸國台辦交流局長黃文濤率團參加，是當時民進黨執政後訪台的高層級官員，有助改善兩岸氣氛；去年夏天東京奧運，從桌球林昀儒對上樊振東，到羽球戴資穎對上陳雨菲，幾場兩岸選手的頂尖對決，英雄惜英雄，都牽動兩岸民眾的心。

「互相了解、友誼、團結、公平競爭」，是奧林匹克的主要精神，尤其疫情仍持續肆虐全球的此時，更說明團結的重要性。國家間的良性競爭，可相互促進發展進步，但若執意把體育盛會抹上政治偏見，惡意抵制，就失去了奧林匹克的崇高精神。盼這場北京冬奧，能為世界、為中美、為兩岸，都帶來一些正能量。