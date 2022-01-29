藝人吳姍儒（Sandy）將在今（29）日，與交往5年的室內設計師男友王先生，於台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，而身為「綜藝天王」吳宗憲的大女兒，人脈極廣的她不僅將豪華宴請400名嘉賓，一同見證她的幸福，還有6大亮點吸引目光，而老爸吳宗憲在昨日受訪時也吐露了真實心情。

吳姍儒先前受訪時曾透露，婚禮所穿的婚紗光裙襬就長達250公分，比起一般婚紗寬了許多，因此她也會特別留時間接受媒體專訪，一次拍個夠。另外，她還邀請了閨密魏如昀、晏柔中、Juna（楊稚汶）擔任伴娘團，並為她們量身打造伴娘禮服。

婚禮當天，除了憲哥一家出席外，吳姍儒夫家長輩也將首度公開亮相，還邀請節目搭檔炎亞綸和唐綺陽、吳宗憲旗下的憲憲家族成員等400位演藝圈好友及家人出席；吳姍儒為了畫面好看，也特別提出「Dress Code」，要求大家盡量穿著正式，避免出現牛仔褲、卡其褲、拖鞋、球鞋、休閒鞋等非正式服裝；而近日陷入吸大麻風波的小弟鹿希派也將出席姊姊婚禮，並親自寫歌送給吳姍儒當作新婚禮物。

而這半年來，一次嫁掉兩名女兒的吳宗憲，日前接受《三立新聞網》專訪時提到，去年二女兒Vivian才剛出嫁，今年初大女兒吳姍儒也跟著出嫁，當爸爸的內心肯定相當不捨，不過也為三名女兒都各自寫好了歌曲，準備在她們婚禮時獻唱，不過三女兒Olivia目前還沒有對象，因此不擔心她接著嫁。

吳宗憲也透露自己到昨天都還忙著工作，因此家裡的事情都交由二女兒Vivian全權處理，今早吳姍儒也會進行迎娶儀式；而先前傳出婚宴費用都由女方負擔，因此當記者問起婚禮現場是否收禮金時，憲哥則說「那個是他們的事，又不是我結婚，哈哈哈」。

另外，周杰倫結婚時沒收到婚禮喜帖而耿耿於懷的吳宗憲，這次被問到相關問題，他則笑說「不是我結婚，所以不會發出很多帖子，就讓Sandy他們自己的朋友圈去開心一下就好了」，也強調疫情期間不想讓大家暴露在危險當中。

婚禮結束後，吳姍儒將隨著老公一同飛往美國與男方家人團聚，回台後則會搬進位於敦化南路上，要價2億多台幣、約133坪的豪宅新家，而憲哥也早在她新家樓上置產，之後父女倆仍可以一同主持一同回家，讓吳姍儒即使升格成人妻，背後還是有強大的依靠。