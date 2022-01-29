桃園市某工廠越南籍移工案18677日前快篩陽性、PCR確診，工廠緊急採檢645名員工都陰性。桃園市長鄭文燦29日主持防疫會議，他說明，經過疫調後發現，該移工曾到過錢都案確診阿嬤該家庭的媽媽家中，研判兩案有關。

鄭文燦表示，日前舊案18677企業快篩時陽性，經過疫調，發現足跡跟錢都吃鍋的確診阿嬤其家庭從事美甲睫毛美容的媽媽有關，他與女友曾到工作坊，因此足跡重疊，預判感染源是錢都這個家庭。