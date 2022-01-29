企業快篩揪確診 桃園移工帶女友做睫毛染疫 與錢都感染鏈相關 10:272022/01/29 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市某工廠越南籍移工案18677日前快篩陽性、PCR確診，工廠緊急採檢645名員工都陰性。桃園市長鄭文燦29日主持防疫會議，他說明，經過疫調後發現，該移工曾到過錢都案確診阿嬤該家庭的媽媽家中，研判兩案有關。 鄭文燦表示，日前舊案18677企業快篩時陽性，經過疫調，發現足跡跟錢都吃鍋的確診阿嬤其家庭從事美甲睫毛美容的媽媽有關，他與女友曾到工作坊，因此足跡重疊，預判感染源是錢都這個家庭。 國泰世華大甲分行員工家屬確診 行員全居家隔離 駐點委外廠商家人確診 桃園資科局緊急快篩108人結果出爐 #新冠肺炎 #台灣 #錢都 #確診 #移工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪長榮傳播鏈燒到台南 永豐銀行員打3劑疫苗仍確診 15:312022/01/28 生活 獎學金當幌子 烏干達生淪黑工 中州科大校長請辭 04:102022/01/28 社會新聞 8千人無法回家過年 陳時中：居隔標準拉高 04:102022/01/29 焦點要聞 高雄確診＋7 再爆新傳播鏈 一家3口住礁溪長榮染疫 15:142022/01/28 生活 北韓證實本週2度試射飛彈 金正恩視察重要軍工廠 11:362022/01/28 國際 日本疫情持續升溫 首度新增確診逾8萬例創新高 19:282022/01/28 國際 宜蘭母子3人住礁溪長榮確診 足跡包含清水地熱、觀光工廠 17:212022/01/28 生活 桃園2員工確診 大同：員工自行快篩陽性 到院PCR確診 22:112022/01/28 生活 松山區補習班群聚擴大 4學生、1教職員確診 12:562022/01/28 生活 Omicron喉嚨症狀最多 最長20天陰轉陽 04:102022/01/29 焦點要聞 南市銀行女行員 打3劑疫苗確診 04:102022/01/29 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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