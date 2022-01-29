臺北市政府警察局分析110年春節前易發生詐欺手法，結合時下熱門影集「華燈初上」時空背景，於春節期間，為讓民眾過好年，特邀最正MV女神票選女藝人金允喬搭配刑事警察大隊高顏質戰警，以「猜猜我是誰」、「假投資詐欺」、「假愛情交友」等主題，聯合拍攝「防詐至上」-人間清醒「虎恁發」金句，讓民眾能時時刻刻提醒自己避免遭詐，最後以華燈金句經典台詞：「詐騙電話裡，賣的是夢幻情境跟詐財話術，記住，不需要的關係，就不必繼續糾纏下去，一聽二掛三查證為防詐首要。」再次提醒民眾注意防詐。

北市刑大邀女藝人金允喬搭配刑事警察大隊高顏質戰警，以「猜猜我是誰」、「假投資詐欺」、「假愛情交友」等主題，聯合拍攝「防詐至上」-人間清醒「虎恁發」金句，讓民眾能時時刻刻提醒自己避免遭詐。(北市刑大提供)

北市刑大邀女藝人金允喬搭配刑事警察大隊高顏質戰警，以「猜猜我是誰」、「假投資詐欺」、「假愛情交友」等主題，聯合拍攝「防詐至上」-人間清醒「虎恁發」金句，讓民眾能時時刻刻提醒自己避免遭詐。(北市刑大提供)

華燈波麗第二季隆重登場，為了讓民眾可以回味劇中的經典畫面，臺北市政府刑事警察大隊特別整理了「防詐至上」-人間清醒「虎恁發」金句，溫馨提醒民眾在追劇的同時，亦能有效防詐，避免落入詐騙集團設下的情境，損失自身財物或不慎淪為詐騙集團的共犯。

北市刑大邀女藝人金允喬搭配刑事警察大隊高顏質戰警，以「猜猜我是誰」、「假投資詐欺」、「假愛情交友」等主題，聯合拍攝「防詐至上」-人間清醒「虎恁發」金句，讓民眾能時時刻刻提醒自己避免遭詐。(北市刑大提供)

臺北市政府警察局呼籲，春節期間亦是詐騙集團行騙的高峰期間，民眾切勿因假期而放下警戒，如接獲不明來電或可疑訊息，務必撥打165反詐騙專線進行查證或前往鄰近派出所諮詢，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障。