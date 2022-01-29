痛快吃著炸雞腿，卻驚見腿肉上竟有「黑色斑點」，頓時食慾全消。一名女網友分享自身經驗，還把照片發布給網友看，不少人秒同感，直呼噁心。內行人指出，黑痘痘不是什麼病，對人體健康無害，那只是雞隻電宰前太緊張，血液堵在血管裡導致。

原PO在臉書社團「爆系知識家」表示，她去一間連鎖速食店點了炸雞，第一口咬下去沒問題，但下一秒就看見這些「黑色痘痘」，觸感還是硬的，不禁反胃想吐，「有人知道為什麼會這樣嗎？我還把一個顆粒挑出來，壓下去是硬的，嚇到我」。

「天啊！起雞皮疙瘩了」、「看到這樣我不吃了」、「可能是黑頭粉刺」、「自體內建黑胡椒」，許多網友留言附和，對於黑痘也是敬謝不敏，肚子再餓都吃不下去。

內行網友指出，會有這樣的現象是因為雞隻在電宰前太緊張了，微血管破裂後，一旦放血不完全，就會形成點狀出血，賣相不佳但不至於影響健康，頂多口感怪怪的。以前一刀割喉放血，雞還來不及受驚，比較不會發生這種狀況。