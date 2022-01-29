台南科學園區近年來建廠用地出租率已達99％以上，園區總面積約1000公頃的發展已趨近飽和，台南市政府因應南科整體發展需求，提升周邊生活服務機能，去年啟動南科ABCDEENO等7區都市計畫規畫作業，去年底通過都委會審議，本月中已提報中央審查。

南科周遭發展蓬勃，市長黃偉哲表示，ABCDEENO等7區計畫面積約431公頃，主要以烏橋中路為界，以西之區塊為A、B、C、D及部分E區，以提供產業支援服務為主；以東之區塊為E(部分)、N、O區，以提供生活服務機能為主，能加速建構完整的產業及居住生活圈，健全整體發展。

都發局長莊德樑指出，緊鄰南科園區西北側之A、B、C、D及E開發區塊，除滿足基本住宅需求外，因鄰近安定交流道，擁有極佳之交通區位條件，為活絡地方商業活動，畫設部分商業區，考量未來大南科區醫療服務需求，超前部署留設醫療用地。

此外，考量南科園區發展，未來仍有產業用地需求，並預為規畫產業及相關產業支援用地，作為園區下游廠商發展腹地及提供運輸、倉儲及相關技術服務業等。

N、O區緊鄰已開發之LM區，主要畫設為住宅區及商業區，透過西拉雅大道串連，延續L、M區與F、G區，以提供居住服務為主軸，因應未來就學需要，也分別預留4.5及2.5公頃之學校用地，建構機能完善居住生活圈。

都發局指出，全案後續尚須經內政部都市計畫委員會審議，及地政司土徵小組審議，通過後將由市府地政局接續辦理區段徵收作業。