統一發票中獎是許多民眾生活中的小確幸，但屢屢傳出「很難中獎」的聲浪，讓人不禁好奇發票的中獎率到底是多少？事實上，由於財政部為鼓勵民眾多使用電子載具，增設雲端發票專屬獎，這使得雲端發票中獎率提升至千分之6.7，比一般紙本發票的千分之5.3還要高。

統一發票目前除了1千萬特別獎、200萬特獎、20萬頭獎到200元六獎、增開六獎200元以外，還有雲端發票專屬獎項，包括100萬元30組、2千元1.6萬組、800元10萬組及500元100萬組，等於若民眾使用雲端發票，除了原本的統一發票一般獎項可以對獎外，還能有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於多一次中獎機會。

財政部過去曾公開表示，雲端發票中獎機率原為千分之6.4，現在增開800元獎項後，雲端發票中獎機率將達到千分之6.7，其中，千分之4為一般發票獎項、千分之2.7為雲端發票專屬獎，對比一般紙本發票的千分之5.3還要高一些。

此外，工商時報曾報導，如果不考慮到號碼重複且每一個號碼開出的機率相同，根據試算，持有100張紙本發票、中獎機率約為41.2％；若手握100張雲端發票、則中獎機率可提高到49.5％，顯見使用雲端發票載具較優惠。

整體而言，目前使用雲端發票的中獎機率確實比一般紙本還要高，但無法中發票的另一個主要原因仍是張數不夠多，這也是先前不時傳出有人會透過大量購買1元塑膠袋「洗發票」的原因，只要發票拿得越多，中獎機率也越高。