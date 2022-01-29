印尼籍3姊妹因華僑父親觸法被撤銷永久居留，連帶影響她們在台資格。內政部長徐國勇昨表示，暫時不會限令她們遣返，請她們安心過年。（本報資料照片／季志翔攝）

「不要把我們趕出台灣！」一位北市中山女高印尼籍女學生，因父親觸法被撤銷永久居留，連帶影響她和2個妹妹在台資格，被移民署通知3月8日前須離台，她手寫陳情信，淚求內政部長徐國勇「賜我們恩典」。徐國勇表示，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，請她們安心過年。不過有網友提出2點質疑為何不申請入台灣籍，直指她們若想留在台灣，就不該利用僑生加分資格。

該名就讀中山女高一年級的女學生，5歲即隨華僑父母遠渡來台。當初爸爸是因工作獲得永久居留證，她和媽媽、2個妹妹得以用依親方式來台，雖無台灣籍，但落地10多年早已生了根，更認同自己已是台灣人。

女學生寄給徐國勇的信中指出，原規畫升上高二後選擇第三類組，希望進入醫學院學習，如今要被遣返，一切努力與夢想恐成泡影，回去印尼如同進入陌生國度，重新學習母語、適應環境，「瞬間生活從雲端跌入谷底」。

女學生也說，就讀國中三年級的妹妹正準備今年的會考，知道喪失居留許可，哭了好幾天，如洩氣的皮球失去奮鬥動力。

不過有網友在PTT發文指出此事2個關鍵：「1.爸爸年輕時在台灣，為何不申請入國籍2.小孩也待得夠久了，為何不申請入國籍」，該網友認為「爸爸年輕時沒入台灣籍，是因為在一個年紀之前入，得補服兵役。以爸爸年紀，年輕時大概是兩年兵役但超過年紀之後，不用服役了，也沒入籍何解？因為入了國籍，小朋友會喪失僑生加分資格。」

該網友更說，「就算不具僑生身份，保持外籍生身份，以後念大學、碩士班、博士班可以每個月申請3萬元的獎學金」，認為不申請入籍台灣，一定有某種理由。

眾多PTT鄉民也回應：「法律是最重要的，台灣不需要更多投機者，台灣也不需要那麼聰明但狡猾違法的人」、「看出來了啊 所以才說台灣人盲濫情」、「什麼好處都要拿 結果自己要犯法」、「沒入籍是爸爸的錯，小孩也不可能自己想這些事情」、「不能留就是不能 要怪就怪自己爸爸」。