蔡英文總統28日召開國安高層會議，主要就烏克蘭情勢、防疫措施，及物價、股匯市經濟穩定措施三項議題，進行討論。中華戰略學會研究員張競今(29日)在臉書對此提出7點分析，並直言「放寬心」、不是真的有什麼國安危機情勢，大家還是別緊張安心過年吧。

張競在臉書表示，第一，春節假期股市共計將休市11天，會議當日股市已封關，而匯市在國安會議後數小時後也會停止交易；因此就算國安會議有任何指示，透過行政與金融施政體系，轉化為具體作為，年前是絕對來不及，所以基本上不論有任何指示，都是馬後砲；第二，對外公開之層峰指示內容：「若國際情勢變化，造成股市非理性因素及失序，請金管會及財政部密切注意且預作準備；央行也要密切掌握外資資金進出及流向，妥適因應。」並無任何新意；顯然此項「循例」在春節前召開之國家安全會議，並無新把戲。

張競指出，第四，至於「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」，因為有法令約束，不得隨意評議相關事宜。第五，關於「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」，張競酸，有位台大畢業修過通識國文課的朋友，問他這句話有那些字是贅辭，他回朝廷譴辭用字豈是容您妄議。

針對最重要的關鍵第六點，烏克蘭到底跟台海有什麼連動關係？張競說，華盛頓不斷發出警訊，烏克蘭總統急著跳腳，請美國不要攪局危言聳聽，美國多位學者專家還口出警語，將烏克蘭情勢與台海連結在一起，但他為，若是要緊抱美國，能不隨之起舞配合呼應嗎？日前台海周邊，美國海軍匯集數艘航艦強勢操演，此種在東亞高調兵力展示，地中海卻只留下杜魯門航艦打擊群因應烏克蘭俄羅斯邊境大軍對峙，難道是將重兵擺在東亞，進行隔靴搔癢遠距嚇阻嗎？真是讓人愈看愈迷糊。

最後張競指出，當然亦有聲浪指出，真正暗潮起伏危機待發之地是台海周邊，所以美國在海上部署重兵，擺出嚇阻姿態，這個是在講笑話還是講夢話？讓我們去看看駐日駐韓美軍是否正常休假，警戒戰備是否升級再說吧！美國有增兵東亞調整部署動態嗎？還是只靠美國海軍在台海周邊操演唱獨腳戲呢？說實在話，要是華盛頓大聲呼喊烏克蘭情勢緊急，台北高層無動於衷，不去搭唱兩句，這怎麼交待得過去？