美式賣場好市多除了提供線上購物，還能親自送到府，方便民眾補齊民生用品。一名女網友表示，她訂了54箱水送到公司，沒想到貨運司機抵達後卻向她提出「送上樓要加價」的要求，令她疑惑地問「上次沒有另外收，為何這次要收費？」司機則以上次是好市多自家的貨運，這次是外包的，更說「一切看妳心意給」，令原PO當場爆氣。

原PO日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，春節假期前發現公司的水快沒了，便依照往常慣例在好市多官網訂購54箱水，貨運司機抵達後，發現要送上樓，就向原PO提出送上樓加錢請求。

原PO滿臉狐疑地問，「上次訂購沒有額外收費，這次為什麼要收？」司機以上次是好市多自己的貨運解釋，「我是外包的不一樣，我們送上樓就是要另外收，看妳心意給啦！過年我們也不會收很貴」。

原PO認為公司有電梯方便搬運，並追問司機「多收的費用是你們公司要收？還是你個人？」對方則表示是自己要個人要收，這回答讓原PO一聽氣炸，「不合理啊！要收費前都沒先跟我說」，司機不以為意地說，「那妳可以自己搬上樓，推車借妳」。

原PO只好請同事協助搬上樓，氣憤地說「我覺得如果在我買之前，有提早跟我說，或是在網站上有清楚明文規定，這個錢我會付！畢竟遊戲規則大家都先講好，事後也比較清楚，但是現在讓我生氣的是什麼叫做『看妳心意給啦！』直接坐地起價真的讓人不能接受！」

遭遇曝光後，引發網友回應，「貨運不是宅配，本來就到一樓而已」、「司機本來就沒有義務幫妳搬上樓」、「54箱水，就算司機沒開口，我也會給點心意」、「過年了，就給辛苦的司機一點，也比較好看」。

留言中也有人認為，遇到這樣的問題，應該打好市多客服電話反應，貨運司機只是提出他分內工作的合理要求而已。