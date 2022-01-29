國民黨立委陳以信昨天前往英國國會西敏寺進行國會交流，拜會下議院副議長伊凡斯（Nigel Evans），並與台英國會小組共同主席下議院議員史都華（Bob Stewart）及上議院議員布倫卡斯拉勳爵（ Lord David Blencathra） 會談，史都華議員並親自為陳委員導覽歷史悠久的西敏寺國會大廈。

伊凡斯副議長為保守黨籍，長期友台並曾八度訪問台灣，現為台英國會小組榮譽會長，前總統馬英九於2019年訪英時，伊凡斯議員也曾親自接待。

史都華下議員為保守黨籍，目前為情報及安全委員會成員，去年起新擔任台英國會小組共同主席，他於英國陸軍服役28年，並曾於2016年訪台。布倫卡斯拉勳爵同為保守黨籍，過去曾擔任近卅年下議員，曾任保守黨下議院黨鞭與多項內閣職位。三人長年對台友好，此行與陳以信相談甚歡，並就近期台英關係廣泛交換意見。陳以信並代表國民黨朱立倫主席表達重視台英關係，並期待日後如訪台能與國民黨交流。

陳以信下周將訪問美國華府，將拜會美國聯邦參眾議員與行政部門，並與大華府地區僑界人士交流。