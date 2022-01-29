「綜藝天王」吳宗憲女兒吳姍儒(Sandy)今大婚，婚宴選在台北文華東方飯店舉行，據悉約有400位賓客受邀，不過身為吳宗憲得力搭檔，卻與她屢傳不合的LULU，今天確定缺席婚禮，不免讓外界懷疑是否仍有嫌隙？對此，經紀人也為此事做出回應。

吳姍儒今天大囍之日，據知約有400位賓客受邀，不過礙於疫情影響，吳宗憲婉拒演藝圈大哥大姊出席，Sandy也只請圈內摯友參加，根據《三立新聞網》報導，吳宗憲得力搭檔LULU將缺席這場婚禮，據悉可能與彼此不合有關，由於兩人不僅同年出道，更是相當受矚的新生代女主持人，不僅常被拿來比較，更傳出兩人昔因搶節目和代言產生嫌隙，不過雙方皆對外否認，更稱私下有空彼此也會聯絡。

如今吳姍儒將完成人生大事，邁向人生下一個階段，lulu確定不到場，也讓不合傳聞甚囂塵上，對此經紀人強調lulu有受邀參加婚禮，但礙於有工作無法抽身，才會無法親自出席獻上祝福，否認兩人不合傳聞。

近日新冠肺炎疫情度起，吳姍儒表示會為來賓準備好特製主題式口罩，不僅防疫還兼顧美感，接著就是靜觀其變，一切遵守防疫政策，至於Dress code方面，吳姍儒希望大家盡量穿著正式，避免過度裸露或非正式服裝，而新娘婚紗據悉光裙襬就長達250公分，比喜宴上常出現的紅毯更寬，伴娘人選則是魏如昀、晏柔中、JUNA （楊稚汶）