央視報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平28日到中部戰區視察慰問，代表中共中央和中央軍委，向全體人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、軍隊文職人員、民兵預備役人員致以誠摯問候和新春祝福。

28日下午4時多，習近平來到中部戰區聯合作戰指揮中心，首先觀看了反映戰區建設和戰區聯指中心運行情況的多媒體片，聽取了有關情況彙報。

隨後，習近平同中部戰區海外維和分隊進行視訊通話。來自維和步兵營、工兵分隊、醫療分隊、直升機分隊的同志們整齊列隊，依次向習近平報告。

習近平向他們，並向解放軍正在海外執行任務的全體官兵表示慰問。習近平強調，要忠實履行維和使命，為維護世界和平貢獻更多中國力量，向世界展示中國軍隊良好形象。維和任務區環境複雜，要注意加強安全防範，搞好疫情防控。

習近平並充分肯定中部戰區成立以來建設發展和完成任務情況。他強調，要深入貫徹新時代中共強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，高標準完成好各項任務，不斷開創戰區建設和備戰打仗工作新局面，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

習近平最後強調，春節將至，北京冬奧開幕在即。全軍部隊要加強戰備值班，維護好國家安全和社會穩定。要做好新冠肺炎疫情防控工作，安排好節日期間生活，讓官兵過一個歡樂、祥和、安全的春節。