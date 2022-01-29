華航一架747全貨機今天降落芝加哥機場時，傳出因跑道濕滑，機身碰撞停在一旁的行李搬運車輛，造成發動機受損，幸好無人受傷。

這架航班編號CI-5240的巨無霸貨機，自安克拉治起飛，降落芝加哥機場滑行時，滑行道因大雪濕滑，導致飛機偏離撞上行李車，發動機局部受損，詳細原因有待進一步釐清。華航表示，全力配合美方調查。

巧合的是，這架CI-5240曾於本月16日自桃園機場起飛後遭遇鳥擊，發動機一度冒煙起火，當時緊急返航，有驚無險。