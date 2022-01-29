據《每日郵報》27日報導，1名俄國飼主為自己的愛貓架設IG粉絲頁。孰料，這隻貓由於過於肥胖，雖然引來眾多粉絲追蹤，並被封為「全球最胖的貓」；但也因此引來強烈抨擊，認為飼主為吸引人氣故意大量餵食使其超重，藉此吸引流量。如今，飼主正式回擊，指出這隻貓的體重問題來自懷孕造成的肥胖，如今牠已改吃減肥貓糧來控制體重。

這隻名叫Liznya，擁有大的不成比例的肚子與身形，配上時而好奇、時而厭世的表情，引來破萬名粉絲追蹤。然而，很快地就出現正義魔人，指責飼主放任貓的體重飆升。

正義魔人群起攻擊，指責飼主根本「變態」，故意讓Liznya過度進食而體重暴增，藉此來吸引觀眾好奇心，使其成為網紅。「牠總有一天會死」，「你怎麼放任牠變這麼大隻」；「噁心！一開始強迫狗用後腿走路，現在又過度餵食讓貓變的病態胖？」。

甚至有網友上綱到虐待動物；「停止虐待動物，白癡！想像一下你的餵法幾乎會要牠們的命，而這只是為了讓她看起來很可愛，妳們這些人有病」。

由於毒舌網友砲火過於猛烈，飼主只好鄭重發表澄清文，解釋為甚麼Liznya的體重會成了失速列車。「有一些誤會，我們從來沒有試圖讓Liznya過度進食。有些人認為，我們是故意這樣做的。怎麼會這樣想？她極度挑食」。

飼主補充，「的確，我們的貓懷孕，而這之後進行結紮手術；但我們不會將肥胖歸結於此。Liznya懷孕期間體重大增，我們為此帶牠去看獸醫好幾次」。

獸醫試過各種減肥貓糧，目前她體重已經沒有再往上漲了；但依舊需要減肥。「我們無法頻繁的帶牠去看獸醫，但只要有需要，我們一定會反覆這樣做。我們不支持任何形式的虐待。有人說Liznya在2020年比較苗條，這是事實，但到今天她體重沒有增加多少，從其他各種不同角度的舊照片就可以知道了」。

她強調，「Liznya會走路，甚至喜歡打獵！我們同意牠需要努力減肥。如果你還是不相信，好吧！這是你意見，但請不要散播假新聞！不要詛咒我死掉，這樣的文字讓人難過」。