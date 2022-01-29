蔡英文總統22日親赴「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」開幕致詞，引發泛綠陣營反彈，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這些對蔡英文的批評基本上公允，並沒有冤枉蔡，游更質疑，蔡有「道德虛無主義」傾向，所以才會有認同與價值錯亂的時候，但願自己的大膽假設可以被證明是錯的，否則，台灣未來不堪設想。

游盈隆今（29日）在臉書發文表示，綜觀外界對蔡的批評，主要環繞在四方面：盲目推崇威權獨裁者、認同與價值錯亂、違背轉型正義、曲解蔣經國「反共保台」論。游直言，自己覺得這些批評基本上公允，並沒有冤枉蔡英文。

游盈隆並就４點解析，首先，以民進黨籍總統身份去吹捧老蔣時代即位居軍情要津，厲行恐怖統治、摧殘人權與自由、無情壓制民間社會的外來最高威權統治者，是多麼荒謬和諷刺，這傷了無數台灣人的感情，尤其是走過高壓戒嚴統治的人。

其次，游盈隆指出，關於價值錯亂的批評，蔡英文藉掌握黨權，經「自由選舉」（Free election)登上總統大位，但蔡為達目的不擇手段的作風（如2019總統初選，2021四大公投等），實質廢除黨內民主，暗中收買操控媒體，私心自用，用人唯親，罔顧司法改革，公然扛著民主的旗幟反民主，屢見不鮮。

游盈隆稱，第三，關於轉型正義，越來越多人已確信，蔡政府的「轉型正義」是虛晃一招，作作樣子，不是玩真的。因此，時至今日，民進黨完全執政下，陳文成案和林宅血案都破不了案，甚至許多政治犯的檔案都不予公布，包括民進黨前主席施明德竟然也要不到資料。

最後，游盈隆表示，在曲解「蔣經國反共保台」方面，蔡英文明顯犯了「指鹿為馬」的邏輯和歷史錯誤，蔣經國當年的「反共保台」時空背景與意涵，如何與今日台灣「反共保台」相提並論？

對於蔡英文出席經國七海文化園區遭到各方不一的解讀，游盈隆則假設，蔡有「道德虛無主義」傾向。什麼是道德虛無主義（Moral Nihilism）？他認為，一言以蔽之，這是一種道德觀，相信世間沒有什麼本質上是道德或不道德的，這也是一種是非觀或價值觀。有道德虛無主義傾向的人，不會有道德負擔，更不會有道德衝動；想做什麼，就做什麼，只要沒有明顯而立即的危險；這種人會為切身利益或權位勇往直前，但不會為理念或理想犧牲奉獻。正因為有道德虛無主義傾向，所以才會有認同與價值錯亂的時候。

游盈隆說，但願自己的大膽假設可以被證明是錯的，否則，台灣未來不堪設想。