副總統賴清德率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮，於當地時間27日晚間（臺北時間28日上午）與隨團記者茶敘，提到特使團此行完成總統交付的三項任務，與宏都拉斯共和國深化邦誼、深化合作及深化民主臺灣的國際參與等成果。

副總統提到，卡蕬楚總統在競選時曾表達，如果選上會與中華人民共和國建交；這件事已經完滿解決，這都是大家努力的結果。總統交付的第一項任務，深化邦誼的工作已經完成。

副總統接著表示，總統交付的第二項任務，是深化合作。特使團出發前就有研究，卡蕬楚（Xiomara Castro）總統的政見是希望在100天內能夠落實30項政見，而且又將其中的7項列為最優先。這7項最優先的政見，包括重建經濟復甦、創造就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐，調整國家總預算、重整債務，重整電力公司債務等。

副總統表示，今天他非常仔細地聆聽卡蕬楚總統的就職演說，其中特別提出注重公平、正義及清廉。卡蕬楚總統打算透過教育、衛生、就業機會及治安等方面，來解決窮人、工人、農民及女性的生活問題。他們也適時向卡蕬楚總統提到，我國目前於中美洲所進行的計畫，包括後疫情時代對於拉美與加海地區的經濟復甦暨女性賦權計畫等。

賴清德說，來到宏都拉斯之後，連續兩天都與卡蕬楚總統會面。昨天卡蕬楚總統接受他呈遞特使國書，今天則是花更長的時間進行會晤，並就宏國政策有具體的說明。因此，對於深化兩國邦誼部分，我們應是有按照總統的期許在進行。

至於深化國際參與部分，賴清德指出，也把握住今天的機會，與許多出席就職典禮的友邦，以及與台灣友好國家的元首、副元首或代表自然互動，相信這會提供未來繼續努力合作的機會。

包括我駐美國代表處大使蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢及我駐宏國大使溫曜禎等均陪同。