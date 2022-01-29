高雄市旗山區28日晚間發生一起民宅火警，警消前往滅火時，56歲潘姓屋主站在騎樓，右膝蓋有2度燒燙傷被送醫治療，警方調查，潘男患有失覺失調症，他坦承自己放火，說是受到政治人物迫害，還強調放火沒有妨礙到別人，警方將他帶回訊問中，訊後將依公共危險罪移送法辦。

潘姓屋主放火燒屋，消防局獲報後出動12車24人前往搶救，到達時火勢已經蔓延至2樓，消防人員立即部署水線搶救，火勢約30分鐘撲滅。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

警方表示，高雄市旗山分局大洲派出所於昨日晚間7時35分，接獲民眾報案，指在旗山區中洲路發生火警，員警趕赴現場展開警戒和封鎖，消防局獲報後出動12車24人前往搶救，到達時火勢已經蔓延至2樓，消防人員立即部署水線搶救，火勢約30分鐘撲滅。

警消抵達後，發現潘姓屋主已經自行逃出在騎樓等候，右膝蓋有2度燒燙傷約3％，立即將他送往旗山醫院治療，警方多次詢問，經突破他心防，潘男坦承是自己放火燒屋，並說他受到某政治人物的迫害，還不時向警方表示，自己行為並沒有妨礙到他人。

警方調查，潘姓屋主平時獨自一人居住，因患有失覺失調症，長期在醫院接受治療，警方到場時發現他身上散發濃厚汽油味，也在現場找到一個疑似汽油桶，目前已將屋主先行帶返所製作筆錄，進一步釐清案情，起火原因正由火調科人員進一步調查中，全案偵訊後將依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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