南韓知名女星朴信惠與男星崔泰俊，在本月22日「帶球」舉行盛大婚禮，在婚禮當天邀請了李敏鎬、Crush、南宮珉、李洪基等多位演藝圈好友一同到場祝福。而先前一直未提寶寶性別的兩人，近日卻在好友嚴志媛（엄지원）最新Vlog中，意外曝光了朴信惠腹中寶寶的性別，引起網友熱烈討論。

朴信惠自從宣布懷孕後，腹中寶寶的性別始終保持神秘從未公開，但與朴信惠感情甚好的嚴志媛，近日卻在個人YouTube頻道所公開的最新Vlog中意外走露風聲。嚴志媛在28日所公開的影片裡，透露自己將和朴信惠及另一名好友見面聚餐，在當時也收到了朴信惠的婚禮喜帖，接著畫面一轉，突然切到她們替朴信惠慶祝懷孕時的畫面，只見蹲坐在地上的朴信惠，開心的摀住笑臉，而好友手裡所拿的氣球便清楚寫著「Hello Bay Boy」意外透露寶寶性別。

讓網友看到後紛紛留言「女神原來懷著小男孩」、「女神即使懷孕狀態也很好」、「看來會是個小帥哥」、「恭喜恭喜，小小朴一定超帥的」、「姊姊看起來真幸福」。

朴信惠與好友一同慶祝懷孕。（圖／YOUTUBE）

事實上，朴信惠與崔泰俊交往多年，曾因兩人太過低調不曾公開放閃而多次傳出分手，甚至有很多人直到朴信惠懷孕並宣布結婚，才發現女神即將升格當媽媽，讓不少男性粉絲心碎一地。如今兩人順利完成婚禮，朴信惠也在IG上公開婚禮當天的幕後照片，甜蜜互動羨煞旁人，也受到大批粉絲的祝福。