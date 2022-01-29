春節連假第一天，交通部長王國材今（29日）上午前往高速公路局北區交通控制中心視察國道春節疏運情況。（葉書宏攝）

春節連假首日國道交通狀況良好 王國材分析2原因

春節連假第一天，交通部長王國材今（29）日上午前往高速公路局北區交通控制中心視察國道春節疏運情況，王表示，研判因除夕前還有假期加上天候等因素影響，第一天上午國道路況非常好，他也建議，民眾若塞車時可以多加利用西濱快速道路。

王國材今（29）日上午前往高速公路局北區交通控制中心聽取簡報，簡報結束後一一致贈同仁們紅包，慰勞春節期間的辛勞。

王國材表示，相較於去年同期交通量減少3％，至今天上午10時減少9％，整個國道路況非常好，初步分析因今年除夕前有3天，分散車流加上天候因素等，另外，5項國道建設都完工，初步看起來都良好。

王國材建議說，初一至初三南下、初三至初五北上，預估交通狀況會較差，隨時要看1968 APP，善用西濱快速道路，西濱是非常好的替代道路，行經廟宇、濕地、漁港等，也可當成休閒公路看待，若塞車時可以行駛西濱快速道路。

此外，過去有很多的交通延誤都因事故處理，因此要提升事故處理，剛剛已經和北中南3區的主管討論，不要因為車禍事故耽誤其他用路人的時間。

路況預報員許文瑜表示，今上午國道路況大致正常，但國道五號預計下午4時前仍會有部分車流出現，民眾可改走台61線前往宜花東地區。

許文瑜也提到，中午之前國一南向楊梅到新竹、土城到關西、中部彰化系統路段、國三南向快官路段可能有車流出現，建議利用下午離峰時段行駛。另外，國五上午交通量較低，較去年同期減少11％，今（29日）整體車流約為110百萬車公里，為平日1.3倍。