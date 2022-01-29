台北市長選舉將於年底投票，被視為國民黨熱門人選的立委蔣萬安成焦點。媒體人韋安表示，近期有一股「蔣萬安非常危險」的說法，因為恐被民眾黨所支持的黃珊珊所影響；但他認為，連勝文、丁守中過去得票率都是40.82%，以蔣的個人光環、條件與表現，必然比連、丁高出一截，得票率一定40.82%起跳，選情一點也不危險。

韋安28日在臉書發文表示，最近輿論界有一股蔣萬安選情的「危險說」，就是年底台北市選戰「三咖督」，黃珊珊選票衝高，若能拿18%以上，蔣會「非常危險」。但他認為，照目前的現況推演，蔣的選情其實一點也不危險。

韋安直言，2014、2018國民黨台北市敗選，連勝文、丁守中的得票率，魔幻般的一樣，都是40.82%；蔣萬安有著故總統蔣經國後人的光環，優質立委的表現，年輕及清新的形象，起跑點就比連與丁高，得票率一定從「40.82%」往上走。

針對台北市長選情，韋安分析，近幾年民眾黨的光譜由綠轉藍幅度頗大，黃珊珊的支持度，也有顯著的成長。不過到了投票的時刻，仍會投票給黃的人，就會遇到二種狀況：一，投她，她有機會當選嗎？二，像上次票投姚文智的選民，是出於對民進黨的死忠支持，但民眾黨的支持者應沒這麼強烈的政黨意識。

對此，韋安建議，蔣萬安陣營要深思，如何守住既有的優勢，穩固支持者的根基，甚至有所進擊。既不要被外在的風聲擾亂方寸，也不要麻木自大，以為可以坐享其成，尤其別指望什麼「藍白合」的白日夢。蔣萬安只有一條路可走，就是「做大做強」自己，要想盡辦法爭取中間選民和年輕人的支持，畢竟天下是自己「打」出來的，不是靠別人「讓」出來的，或別人「幫」出來的。