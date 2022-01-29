高雄市警方統計去年春節期間受理的詐欺案件，發現以假投資、假交友、假網拍手法為前三名，尤其看到「穩賺不賠」、「保證獲利」這些關鍵字，應保持警惕、提高警覺，提醒新的一年別再被老手法給騙走辛苦一年的血汗錢。

高雄一名吳姓男子於今年1月期間到FB上瀏覽到AI未來大數據的平台，誤信所謂投資便可獲取巨額利潤，依照該平台客服人員指示匯出多筆款項至指定帳號，因皆未獲得投資報酬才驚覺受騙，損失金額高達2百萬。另外，一名陳姓女子在交友軟體認識男子自稱為香港人，在臺灣上班，以話術取得被害人信任，再誘騙陳小姐以新臺幣73萬元購買虛擬貨幣「泰達幣」轉交給他，當被害人想要領回所賺報酬時，卻稱還需要匯新臺幣120萬元，才能將之前投資的金額拿回，否則錢包會被凍結，被害陳小姐情急之下，四處貸款未果，跟家人反應，才知道是遭到詐騙。

高雄市政府警察局統計2021年2月10至16日春節期間，受理較多詐欺案件，第1名是假投資佔了23.68％、第2名為假交友（投資詐財）22.37％，第3名為假網拍19.74％。分析原因可能是去年2月疫情相較穩定，投資訊息紛至沓來，同時也成為了詐騙集團虎視眈眈的好時機。

警方提醒，看到「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，更應保持警惕、提高警覺，遇有可疑詐騙，應即撥打165反詐騙諮詢專線查證，防止被騙。