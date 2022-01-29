春節9天假期正式展開，春節期間，新北市動保處仍有輪值同仁24小時排班，隨時整裝待命，動物救援中心服務365天全年無休，動物救援行動不中斷，拯救在每一處受困或受傷動物，希望毛寶貝都能安心過好年。

動保處表示，以往在春節期間最容易發生毛寶貝對於突如其來的鞭炮聲響，嚇得四處亂竄而走失，動保處提醒飼主，歡喜過年的同時也需注意毛寶貝安全，帶牠們外出應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，也應隨時注意毛寶貝安全，避免憾事發生。

動保處指出，新北市「動物救援中心」已成立4年，主要為統一指揮調度動物救援業務，去年接獲民眾通報救援案件達5373件，動保處接獲通報後，第一時間皆會派員攜帶合適的救援工具前往搶救受傷動物，另救援車加裝GPS衛星定位系統，讓勤務中心隨時掌握車輛位置機動調派人員，提高動物救援效率。

新北市因地形多變，救援的動物多樣化，除了常見貓、狗外，也執行野生動物的救援，今年救援到受困三芝馬路上食蛇龜、貢寮區受困小溪山豬、汐止社區窗台上走失藍孔雀、東北角遊隼幼鷹落巢。

動保處表示，新北市24小時動物救援不打烊，除了動保處同仁辛勤值班外，也特別感謝簽約動物醫院，一通電話就立即協助夜間傷病動物醫療，給傷病動物最妥善照護，過年期間民眾如發現需救援動物，請通報動保處24小時救援專線02-29596353，也歡迎民眾至8所動物之家認養犬貓。另外，動保處強調出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元。