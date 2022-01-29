台中市政府恢復「宮廟防疫即時看」視訊服務，出門參拜前只要進入民政局網站專區，就可線上即時查看連線宮廟現場人潮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府恢復「宮廟防疫即時看」視訊服務，出門參拜前只要進入民政局網站專區，就可線上即時查看連線宮廟現場人潮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

國內本土疫情嚴峻，因應新春期間民眾常走訪廟宇參拜祈福，為維護市民健康，台中市政府恢復「宮廟防疫即時看」視訊服務，出門參拜前只要進入民政局網站專區，就可線上即時查看連線宮廟現場人潮，有效分散參拜流量，避免人潮群聚，降低病毒傳播風險。

台中市「宮廟防疫即時看」彙集大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、東區樂成宮、北屯松竹寺、潭子潭水亭、大雅永興宮、北屯三官堂、西屯福壽宮、西屯惠來福德祠及東區南天宮等11間宗教場所合作，民眾只要至民政局網站專區，即可觀看宗教場所即時影像。

民政局長吳世瑋表示，過節防疫不放假，提醒大家一定要佩戴好口罩、保持社交距離、勤洗手，並盡量減少外出，落實相關防疫措施，才能安心過年。

春節期間民眾常安排走春參拜行程，為避免大型宗教活動群聚感染疑慮，市府與轄內11處著名宮廟合作，將現場即時影像連結至市府網站，設立「宮廟防疫即時看」視訊服務專區，手機、電腦、平板都可使用，點選後就可看到各宗教場域裡的人潮狀況，提供民眾作為是否前往參拜的重要參考。

「宮廟參拜拱手不握手！」吳世瑋呼籲民眾遵守防疫規定，拱手不握手，春節期間進入寺廟等宗教場所，要徹底落實防疫措施，包括戴口罩、實聯制、量測體溫、維持社交距離等，另神職人員、儀式主持人等也必須全程戴口罩。

此外，各宮廟必須將社交距離標示清楚，並規畫好進出動線，落實人流管制，遵守室內每人至少2.25平方公尺，室外每人至少1平方尺，並請民眾配合指引維持社交距離。

民政局強調，至2月15日止，各宗教團體務必配合春節期間宗教場所、活動加嚴防疫措施，包括宗教場所相關人員須接種2劑疫苗；停辦搶頭香、遶境、遊行、搶春牛等易聚集人潮又難以維持社交具距離的集會活動；宗教集會活動人數逾500人，須提報防疫計畫，並經舉辦地點的地方政府同意後才能辦理。

民眾進入宗教場所後，禁止飲食，宗教場所如有供應平安湯圓或其他餐點者，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，禁止於活動現場分裝。

住宿方面，包括會館、香客大樓除了同住家人外，以1人1室為限；另籤筒、筊杯、供盤等器具禁止提供，除非有專人在民眾使用前後，逐次噴灑消毒，並建議民眾自備祭祀器具等，降低病毒傳播風險，共同為防疫努力。