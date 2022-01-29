初二至初三上午10時及下午2時，在這兩個時段入園的前100名朋友，將免費贈送一村新春開園限定禮茄芷袋。（文化局提供）

北部唯一保存最完善的防砲眷村「空軍三重一村」，將於2月2日至5日為虎年開春舉辦系列活動，以動感的踢踏舞、民俗舞及熱鬧的舞龍傳統習俗，迎來新年好運與祝福。在這個充滿濃濃的懷舊復古氛圍，深受親子家庭喜愛，民眾可以常來此悠閒散步，感受緩緩的幸福。

2月2日初二上午11點，特別邀請叫好叫座、專業美式踢踏舞團「舞工廠」，為大家帶來精湛的踢踏舞演出，用神采奕奕又帥氣的舞姿，象徵精神抖擻的開端，現場還有準備趣味互動與民眾同樂。

2月3日初三上午11點邀請三重在地聞名遐邇的歐陽慧珍舞蹈團，由專業的青少年舞者表演福虎生豐賀新年的一系列精彩現代舞蹈。2月4日初四迎財神最佳時辰下午2點，由德勝館醒獅團安排熱鬧的舞龍繞境「虎躍龍騰迎財神」，敬迎財神至一村為大家打開一整年的財運與喜氣。

文化局表示，為歡迎遊客到空軍三重一村走春，2月2日初二至3日初三的上午10時及下午2時，在這兩個時段入園的前100名朋友，將免費贈送一村新春開園限定禮-茄芷袋，可重複使用的尼龍網布茄芷袋，是臺灣早期的環保代表作，藉此帶大家重溫物質匱乏但心靈卻富足的美好年代。

初二至初五還有「虎年虎勁套圈圈」及「臥虎藏龍粉筆畫一村」等活動，憑身分證件即可至遊客中心借用扯鈴及毽子等，現場體驗傳統小遊戲，大小朋友都能一起同享復古童玩，讓虎年新春充滿更多樂趣與回憶。更多詳情請關注「空軍三重一村」臉書粉絲專頁。