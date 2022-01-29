儘管疫情嚴峻，上銀、直得及全球傳動三家傳動系統元件廠因應農曆年後交貨訂單，過年九天假期，只有休除夕及大年初一，其他連假期都要加班趕工。台中精機目前在手訂單能見度看到5、6月，也加入過年加班行列，部分產線員工29日及大年初五、六得趕工。業者也備妥防疫方案，疫情若擴散，將縮減加班人數。

工具機業2021年下半年對岸訂單一度因大陸經濟成長趨緩而放緩，2021年底訂單回溫，加上歐美市場好轉，訂單能見度普遍看到第二季。工具機廠考量歐美客戶因運費飆漲而不急著拉貨，加上過年期間要支付至少二倍加班費，墊高生產成本不划算，大多數傾向過年期間放假。僅台中精機獨排眾議，決定29日、大年初五及初六，安排部分產線員工加班趕工。

台中精機表示，台灣、大陸及國外訂單各三分之一，因應農曆年後交機訂單，以及參加台北及台灣國際工具機展聯展展出機台，才會安排生產線部分員工在過年期間加班。

相較之下，上銀、直得及全球傳動三家生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件廠，來自半導體、自動化設備、鋰電池及電動車相關產業或是工具機產業訂單，在手訂單4～5個月，訂單能見度看到第二季末。

上銀、全球傳動及直得表示，目前規劃過年期間，除夕及大年初一生產線員工放假，大年初二起，部分產線製程員工會提前開工。

然而隨著Omicron疫情擴散，確診人數持續增加，上銀及全球傳動兩公司也擬妥因應備案。萬一疫情嚴峻，就縮減加班規模及人數，除非疫情警戒升高至三級，否則不會取消生產線過年加班的決定。

上銀董事長卓文恒表示，上銀上週起，全面實施分區分流辦公、廠區不互訪及謝絕非必要性訪客，要求所有員工一旦有咳嗽、流鼻水等感冒症狀，一律要看醫生，取得證明才能上班，並準備農曆年後上班之後所需的快篩試劑，供外籍員工開工前快篩。支援台北國際工具機展行銷業務人員得要打疫苗外，也規劃展期每3天要快篩1次，以確保員工自身安全。