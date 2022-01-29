Russ leaving it all out on the court. pic.twitter.com/7HNP0DSMZn — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 29, 2022

「小皇帝」詹姆斯左膝痠痛繼續缺陣，「一眉哥」安東尼戴維斯也因背靠背賽程輪休，儘管韋斯布魯克下半場大發神威猛轟30分，幫助湖人最後關頭追到只差2分，可惜他的逆轉三分出手沒進，也讓湖人114比117飲恨敗給地主黃蜂，苦吞2連敗。

頓失兩大主力，又遇背靠背客場，湖人一開賽就被黃蜂打出9比0，轉眼落後到15分，儘管湖人一度靠著貝茲摩、安森尼等替補火力追近，黃蜂隨即發動凶猛外線攻勢，打完上半場，仍以65比49大幅領先，湖人先發五人半場僅拿15分。

儘管黃蜂第3節很快把領先優勢擴大到20分，不過湖人靠著韋斯布魯克、安森尼、貝茲摩等人火力，竟然轉眼追平比數，也讓坐在包廂看球的黃蜂老闆喬丹臉色越來越難看，前3節打完，湖人追成85比87，似乎打算上演一場逆轉秀了。

但到了最後關頭，黃蜂仍保7分領先，不過韋斯布魯克開始大發神威，一個人連拿10分，打到最後52.8秒追到只差3分，史坦利強生更切入放進兩分，雙方只剩1分差距，拉梅洛鮑爾最後9.6秒兩罰中1，可惜韋斯布魯克最後一擊三分出手沒進，華盛頓最後0.2秒兩罰中1帶走勝利。

黃蜂全隊4人得分破20，布瑞吉斯26分最高，艾許史密斯替補也拿22分，洛席爾與拉梅洛鮑爾各拿20分，華盛頓12分；韋斯布魯克最後幫湖人攻下35分，也是湖人先發唯一得分上雙球員，安森尼19分、5助攻與5籃板，里夫斯16分，貝茲摩13分。