農曆春節將至，民眾面臨買不到雞蛋的「蛋荒」，農委會聲稱是受到禽流感及近期氣溫落差大，以至於蛋源短缺，但傳統市場、超商及超商仍買得到蛋。民眾黨立委蔡壁如表示，後疫情時代，政府應該以民為本，呼籲政府積極推動家禽產業智慧升級及精進家禽防檢疫措施，減少天氣影響與疫病風險。

蔡壁如指出，台灣一天能吃掉2000多萬顆雞蛋，在年菜和點心中，常常可以在裡面看到雞蛋，但自今年1月以來，超市卻「一蛋難求」，貨架上常常都是空空如也。

去年5月受到本土疫情爆發影響，全國升級三級警戒，餐飲業、烘焙業、團膳供應商隨著疫情升溫受到嚴重衝擊，當時蛋品也連帶受到波及，為了降低損失，蛋農調降飼養量，直到10月後蛋價才回升而增加。

蔡壁如說，禽流感是雞的流感，好發於秋冬季節，全球受疫情影響貨運受阻，也造成家禽疫苗缺貨的現象，影響雞隻健康外，更直接影響蛋雞數量。

蔡壁如說，農業是需要時間養成及看大環境吃飯的行業，生產過剩和產量不足，除了造成市場不穩定外，也造成價格波動、威脅農民生計，往往政府的政策或控管不夠即時，農友與消費者便都會受到極大影響。

後疫情時代，政府應該以民為本，民生第一，蔡壁如呼籲政府積極推動家禽產業智慧化升級，減輕天氣影響與疫病風險，並精進家禽防檢疫措施並確保量能，最小化家禽傳染病對產業的衝擊。此外，應建立家禽產業供需與價量調查／預測／調控機制，平穩產業波動，保障農友收益與國人民生所需。