台北市昨新增5例本土病例，為松山區幼兒園老師（案18590）接觸的4名學生及1名同事，台北市副市長黃珊珊今前往大佳河濱Drive-through春節專案後受訪表示，目前尚無最新傳染個案，不過小朋友的Ct值開始降（病毒量增高），代表先前Ct值30幾應該是新的感染狀況，研判應是從老師傳過來。

台北市一名普林思頓高中附設點點幼兒園教師（案18590）日前確診，個案也有在點點補習班上課，相關4名接觸者都被傳染，包含1名點點幼兒園學童，及3名前往補習班上課的國小生，分別來自光復國小、敦化國小、西松國小，還有1名普林思頓高中資訊人員。

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊（右3）。（黃婉婷攝）

外界關心是否有新增個案，黃珊珊對此表示，目前還沒有新個案產生，不過小朋友的Ct值開始下降（病毒量增高），代表先前應該是新的感染狀況，研判是老師傳給學童。

此外，媒體詢問春節將至居家隔離人數上升，有民眾抱怨防疫計程車預約時間過久。黃珊珊則說，北市一般防疫計程車有400輛、專責計程車為100輛，市府決定配發N95口罩給所有防疫計程車司機，不再區分一般計程車或專責，相信500台在數量上應該足夠。