民眾黨推「酒駕仔」參選挨批 柯P竟出奇招：辦公開擂台

2022年地方大選倒數10個月，去年底才喊出酒駕零容忍的民眾黨，卻被抓包提名候選人中有2人具酒駕前科。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今受訪指出，既然做過的事情已成事實，但事後態度、應對方案可受檢驗，因此他主張舉辦公開擂台，讓每個「有瑕疵」的後選人接受輿論檢驗。

民眾黨近期公布地方議員提名人，但新北市第六選區議員提名人林致兵被網紅「四叉貓」爆出過去曾有酒駕紀錄，另名被提名人則是曾在2018年酒駕被抓，結果2019年跑去改名字重新出發，後來被網友起底是桃園第一選區提名人陳品杰。

對此，柯文哲上午視察大佳河濱Drive-through春節專案受訪時，媒體詢問他是否早知候選人有酒駕紀錄？他表示，自己是個強調SOP的人，所以一開始就要求參加初選的人，必須符合幾個條件，包括去警察局申請良民證，即使拿到手，也必須排除掉有違反槍砲彈藥管制條例、 貪汙等罪嫌的人，「但問題是，裡面沒有一條說8年前酒駕紀錄要排除。」

柯文哲指出，針對這件事黨內有在檢討，因為當時訂的初選規則就是這樣，對方也是按照規來，但突然發現幾年前有酒駕案，但怎麼處理是個好問題。所以他有交代黨秘書長謝立功，說明自己主張讓每個「有瑕疵」的候選人辦公開擂台，因為做一件事情是事實，但發生後的態度、應對方案可以被檢驗。