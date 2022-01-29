藝人吳姍儒（Sandy）將在今（29）日，與交往5年的室內設計師男友王先生，於台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，並宴請400名嘉賓一同見證幸福，當她穿上全白婚紗與父親吳宗憲對望那刻，立刻眼泛淚光，讓人感受到父女情深。

吳姍儒婚禮 憲哥、藝人星光雲集

吳姍儒今天穿全白婚紗登場，一開始與父親吳宗憲對望就眼泛淚光，隨後表示父親行徑全不照劇本走，讓她相當傷腦筋，但也強調因為爸爸的明星光環，從出生開始就不是一般人，也感謝父親在成長過程中，帶給自己跟大家不一樣精彩的地方，尤其每當脆弱委屈時，都會用很MAN的方式安慰她「不要哭爸爸都在」，接著表示媽媽看著她要出嫁，心情也是萬般不捨，至於自己則要等婚禮結束後，再來好好感受這一切，未料吳宗憲再次提及女兒毛帽男緋聞，讓吳姍儒相當尷尬，更再次重申「 就是3個ABC好友來台灣一起去吃飯，至於男主角都是同一人沒有緋聞」。

吳姍儒身穿白色婚紗登場。（羅永銘攝）

吳姍儒接著提及老公，只見幸福全寫在臉上，她表示老公個性內斂沉穩，是與父親吳宗憲最不同的地方，但生命中最重要的兩個男人，唯一相同點就是都很愛她，但也強調父親對她的愛是誰都無法贏過，至於提到做人計畫，吳姍儒表示進度是0，目前只想好好工作和生活，至於蜜月就是「好好休息」為主，由於女兒接連出嫁，今年除夕家中少了兩雙筷子，吳宗憲坦言難免有些落寞。

Sandy閨密組成伴娘團。（陳怡誠攝）

新郎好友組成伴郎團。（陳怡誠攝）

擔任伴娘的閨密們表示昨晚4人一起住飯店舉辦單身派對，坦言心情很開心也相當緊張，強調相當期待婚禮，很開心Sandy可以組成完整的家庭，也透露Sandy的生子計畫「今年不會這麼快」，至於伴郎們大讚新郎負責用心，而且很照顧周邊友人，心思細膩的他相當在乎Sandy感受，每當Sandy需要陪伴的時候，都會排開所有事情趕到身旁陪伴，強調對很多男生而言，這點相當不容易。

吳宗憲串場炒熱氣氛。(羅永銘攝)

至於好友炎亞綸被問及Sandy婚前是否很焦慮？他表示每次錄影時都表示很緊張，因為有很多事情要籌備，讓他笑稱「結婚就是在整新郎新娘」，由於今天將首次見到新郎真面目，讓他坦言相當興奮，也祝福小倆口能永浴愛河，至於被問為何以三金造型出席婚宴？他表示「臨時找不到內搭」。

SANDY婚宴現場。（陳怡誠攝）

SANDY婚宴現場。（陳怡誠攝）

由於今天是女兒大喜之日，吳宗憲強調擔憂採訪過程太冷場，因此在旁獻唱串場炒熱氣氛，也強調自己是歌手出身，當然要藉此機會表現一下，但卻被王偉忠調侃「今天主角不是你」，至於跟憲哥私交好的沈玉琳，透露憲哥在他結婚時狀況不好依然包18萬，因此紅包會包很大包，但金額不方便透露。