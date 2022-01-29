農曆春節9天假期今（29日）正式展開，護國神山台積電生產線不中斷，有許多工程師也搶著上班賺加班費，不僅如此，有部分員工也認為，在過年期間上班，不只能賺高額的薪水，還可以躲避親友團的關心與詢問。

《ETtoday》報導，有匿名工程師表示，大家會願意搶在過年期間上班，自然是為了高額的加班費，有人光是加班費加上紅包，以及春節期間薪水三倍，一天就領了萬元上下，因此曾聽說大家搶著在過年上班。

此外，他也透露，許多人會選擇在過年自願加班的原因，是因為可以閃避親友團的關心，尤其台積電名氣響亮，往往一回家就是要面對親友無止盡地關心和詢問，甚至比較年輕的工程師還會被「催婚」，讓不少人寧願選擇加班賺錢。

有趣的是，先前有網友在《PTT論壇上》討論此事，當時不少人表示，「3倍薪水+搞不好還有發的慰問紅包+不用面對親戚，爽的咧」、「我就是沒搶到加班才在這裡推文...」、「機台比親戚友善」、「3倍薪水，一天賺1萬，還不用被碎碎念」、「值班兩倍加紅包，還閃親戚，你說呢。」