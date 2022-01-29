春節連假期間，新北市消防局呼籲除遵守防疫措施外，團圓圍爐用火（電）及使用燃氣熱水器，也要提高警覺，才能平安過好年。（新北消防局提供）

春節連假期間，新北市消防局呼籲除遵守防疫措施外，團圓圍爐用火（電）及使用燃氣熱水器，也要提高警覺，才能平安過好年。（新北消防局提供）

春節連假期間，新北市消防局呼籲除遵守防疫措施外，團圓圍爐用火（電）及使用燃氣熱水器，也要提高警覺，才能平安過好年。（新北消防局提供）

春節連假期間，新北市消防局呼籲除遵守防疫措施外，團圓圍爐用火（電）及使用燃氣熱水器，也要提高警覺，才能平安過好年。

新北市政府消防局長黃德清在過年前特別叮嚀，小年夜（30日）有冷空氣南下，除夕、初一（31日、1日）部分地區氣溫偏低，年節期間使用燃氣熱水器、煮食或取暖使用「煤油」暖爐前，務必要注意室內外空氣保持流通，才能防範一氧化碳中毒的發生。

氣候潮濕寒冷，民眾容易緊閉窗戶造成通風不良，低溫期間過後「回暖時」也常疏於注意保持通風，而導致這類意外事故經常發生。消防局呼籲防範一氧化碳中毒的方式，除注意居家環境通風外，應杜絕一氧化碳發生源，優先將熱水器遷移至屋外或其他通風處所、或將熱水器更換為強制排氣型或電熱型，並由合格承裝業技術士為之，安全才有保障。

111年持續辦理居家燃氣熱水器安裝不當遷移或更換補助，視申請名額低收入戶最高補助1萬2000元，其餘則是每戶補助3000元。受補助之民眾表示：「申請補助開始，消防員就仔細檢視熱水器裝設的位置與環境，積極宣導可能發生一氧化碳中毒的原因，並提供熱水器補助的資訊及條件，讓我們正視熱水器使用安全，真的很感謝。」

新北市消防局提醒，千萬不要以「熱水器還能用」為藉口，而輕忽「居家隱形殺手」，年關將近民眾自身的安全應格外注意，小心謹慎才能遠離災害及意外，平安迎新年。