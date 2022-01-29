Omicron入侵台灣，台北市擴大匡列隔離對象，遭民眾批評標準過嚴，台北市長柯文哲今受訪表示，台北市目前還很安全，但要維持很安全必須「匡大一點」，確保沒有漏網之魚，若像去年五月每天都暴增幾百例，匡也沒有用，範圍就會小一點，兩種情況戰略不一樣。

柯文哲上午視察大佳河濱Drive-through春節專案後接受媒體聯訪，對於民眾反應匡列標準過嚴，北市副市長黃珊珊先是指出，昨已公布因應變種病毒採取的匡列策略圖，密切接觸者一定是居家隔離，確診者在外用餐的前後半小時的接觸者也會列為密切接觸者，和確診者重疊足跡的人則希望擴大採檢，她強調居家隔離本來就有一定標準，目前為止按規定來做。

柯文哲接著補充，目前台北市還是安全、乾淨的，之所以會匡列大一點，是為確保仍是「乾淨的」 ，若像去年5月每天暴增幾百例，匡也沒有用，因此範圍就比較小，他強調做每件事情有成本效應，現階段要維持安全就要匡大一點， 確保沒有漏網之魚，政策是隨著疫情狀況在改變，戰略會不太一樣。