為配合教育部產學攜手專班2.0，勞動部辦理13年的「雙軌旗艦計畫」今年是最後一年招生，據統計，13年來共培育逾1.7萬人、畢業後穩定就業率也達95％以上。

為促進青少年就業，及培訓契合企業需求之優質專業技術人力，自勞動部從2003年推動「台德菁英計畫」，並以德國雙軌制訓練制度為基礎，發展本土化雙軌訓練制度；並在2009年起以本土化為主要導向，進行計畫再造，並更名為「雙軌訓練旗艦計畫」。

學生如果參加雙軌訓練旗艦計畫，則每周要在合作廠商接受訓練3天、學校上課2至3天，訓練期間，勞動部勞動力發展署將補助每位訓練生每學期最高全額的學雜費。

勞動部勞動力發展署訓練發展組長沈文麗說，教育部推動產學攜手2.0整併勞動部「雙軌訓練旗艦計畫」等相關計畫，因此今年的雙軌旗艦計畫是最後一年招生，共有17學校、148事業單位合作，並提供1270名招生名額，職類則涵括ICT工程、工商管理、巨量數據資料等，以2020年畢業生為例、就業率達94.90％，近年也都有接近95％的水準。